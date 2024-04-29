Илон Маск посетил Китай с целью переговоров о легализации использования FSD в КитаеНа прошлой неделе глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) был вынужден отменить визит в Индию, где собирался вести переговоры о начале импорта электромобилей по официальным каналам, но вчера миллиардеру удалось посетить китайскую столицу, где он встретился с чиновниками и обсудил перспективы применения комплекса FSD в Поднебесной.