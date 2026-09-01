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Царьград

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Суд обязал пермскую семью разрешить ребенку сдать ОГЭ

Суд обязал пермскую семью разрешить ребенку сдать ОГЭ

Суд Пермского края обязал родителей, отказавшихся подписать документы на сдачу ОГЭ их ребенком, дать согласие на экзамены и обеспечить явку школьника.

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