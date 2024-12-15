Полицейскими в Нижегородской области задержано должностное лицо за получение около 500 тыс. рублей в качестве взятки

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области задокументировали факт получения взятки проректором по административно-хозяйственной работе одного из вузов.
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