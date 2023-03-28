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Небензя: СБ ООН под председательством РФ обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока

Небензя: СБ ООН под председательством РФ обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока

В апреле текущего года знаковые заседания Совета Безопасности ООН в период, когда роль председателя СБ получит Россия, будут посвящены вопросам многополярности, ситуации на Ближнем Востоке, а также проблеме неконтролируемого экспорта оружия.

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