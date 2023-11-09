Экс-сотрудник Белого дома заявил, что США расширяют конфликт на Ближнем Востоке

Global Look Press/Mc2 Jacob Mattingly/U.S. Navy В США хотят расширения палестино-израильский конфликт для провоцирования новых войн в регионе, заявил сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
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