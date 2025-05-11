Карелия вошла в тройку лидеров по росту спроса на работников туриндустрии

Карелия заняла третье место в России по динамике роста спроса на сотрудников в сфере туризма. Согласно исследованию сервисов «Авито Работа» и «Авито Путешествия», количество вакансий в туротрасли региона увеличилось на 52% за апрель 2025 года.
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