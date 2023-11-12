Козерогам нужно заняться спортом, а Львам хранить молчание: ежедневный гороскоп на 13 ноября 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ понедельник, 13 ноября 2023 года, предоставляется уникальная возможность заняться новыми делами и проектами, будь то в профессиональной или повседневной сфере.