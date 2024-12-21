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Путь к шариату. Российским мусульманам разрешили многожёнство

Путь к шариату. Российским мусульманам разрешили многожёнство

Теперь российским мусульманам позволено заключать до четырёх религиозных браков при условии, что муж будет одинаково и справедливо относиться ко всем жёнам.

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Комментарии
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Александр Хорошилов
Запретите, пока не поздно. Это точно плохой сигнал. То, что выглядит, как курьезно Кто-то, где-ничуть обсуждал? У нас светское государство! И все веруют, кто во что. После смерти возможно царство? Непонятно, но в мозг вошло. Не ведите страну к абсурду Там не будет пути назад. Потакая любому блуду… Бог не будет такому рад. Будут мертвыми жены, дети Будет злоба на всех вокруг. Войн и так перебор на планете, Душ не может быть трех и двух. Жизней тоже не будет много Мать с отцом нам даёт одну. Да, соблазна во блуд дорога Та, что кажется вверх – ко дну.
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