Путь к шариату. Российским мусульманам разрешили многожёнство

Александр Хорошилов

Запретите, пока не поздно. Это точно плохой сигнал. То, что выглядит, как курьезно Кто-то, где-ничуть обсуждал? У нас светское государство! И все веруют, кто во что. После смерти возможно царство? Непонятно, но в мозг вошло. Не ведите страну к абсурду Там не будет пути назад. Потакая любому блуду… Бог не будет такому рад. Будут мертвыми жены, дети Будет злоба на всех вокруг. Войн и так перебор на планете, Душ не может быть трех и двух. Жизней тоже не будет много Мать с отцом нам даёт одну. Да, соблазна во блуд дорога Та, что кажется вверх – ко дну.