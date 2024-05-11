После американского дебюта акции китайского автопроизводителя Zeekr взлетели в цене более чем на третьНа уходящей неделе китайский производитель премиальных электромобилей Zeekr, которым владеет корпорация Geely, успешно разместил свои акции в Нью-Йорке по цене $21 за штуку, а уже к концу торговой сессии их стоимость выросла на 35 % до $28,26.