ФСБ показала фото шпионов из посольства Британии в Москве

ФСБ показала фотографии шпионов, работавших под прикрытием посольства Британии в Москве. Шпионами являются второй секретарь посольства Алкеш Одедра (слева) и Майкл Скиннер (справа) — супруг первого секретаря политотдела посольства Табасум Рашид.
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