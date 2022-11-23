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Новолуние ноября наступает. Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос рассказывает, чего ждать

Новолуние ноября наступает. Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос рассказывает, чего ждать

Грядущее новолуние — первое после коридора затмений, наступит оно 24 ноября. Этот день сам по себе, по своей энергетике, будет довольно нейтральным, но о его особенностях стоит рассказать.

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