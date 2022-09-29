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Брюс Уиллис может снова появиться в кино: актер продал права на свой цифровой образ

Брюс Уиллис может снова появиться в кино: актер продал права на свой цифровой образ

Актер Брюс Уиллис, который ранее объявил о завершении карьеры из-за афазии, может снова появиться в кино — он продал права на свой образ технологической компании Deepcake.

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