Маск заинтересовался наличием санкционных товаров в России

Пользователи в соцсети подчеркнули, что на рынке России есть практически все мировые бренды.Илон Маск подметил интересную динамику: в России продолжаются продажи разнообразных иностранных товаров, несмотря на санкции и решения некоторых компаний о выходе с рынка России.