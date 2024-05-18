Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 385 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Вот пусть родители этих недорослей восстанавливают памятники, такое наказание будет справедливое!!! А главное, поучит...Трое школьников р...
  • Россиянин
    Яндекс давно уже продан и менеджеры продажные. Так что ничего удивительного, что ИИ от Яндекса на ручном управлении н...Медведев раскрити...
  • Александр Павлов
    Прошлым летом спланировал поездку на Северное кладбище помянуть своих друзей и тестя. А с утра до вечера лил проливно...Священник Геннади...

Маск заинтересовался наличием санкционных товаров в России

Маск заинтересовался наличием санкционных товаров в России

Пользователи в соцсети подчеркнули, что на рынке России есть практически все мировые бренды.Илон Маск подметил интересную динамику: в России продолжаются продажи разнообразных иностранных товаров, несмотря на санкции и решения некоторых компаний о выходе с рынка России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх