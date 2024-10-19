Цифровой концлагерь стал на шаг ближе. В моём Петербурге уже готовят принудительную регистрацию домашних собак.
Регистрация собак в Петербурге
Комментарии
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Александр Воронов
Я за регистрацию собак, введение налога на собак и за большие штрафы за то что они закакали наши дворы и улицы. Весной вообще страшно смотреть на результат их деятельности.
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3 час.
Игорь Максаков
Дальше мозгов не хватило посмотреть. для чего это делается? Выделят наши воры миллиарды под этот шумок, смандят на карманы, на том и закончится вся чехарда. Шире глаза открывай и мозгами шевели, если они у тебя имеются. В России ни одна кампания не делается, не имея под собой материальной заинтересованности, как у тебя из трусов не вытащить резинку, балда!
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1 час.
Maxim
В Германии на собак - налог на роскошь, это - для учёта в налоговой
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8 мин.
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