Регистрация собак в Петербурге

Я за регистрацию собак, введение налога на собак и за большие штрафы за то что они закакали наши дворы и улицы. Весной вообще страшно смотреть на результат их деятельности.

Игорь Максаков

Дальше мозгов не хватило посмотреть. для чего это делается? Выделят наши воры миллиарды под этот шумок, смандят на карманы, на том и закончится вся чехарда. Шире глаза открывай и мозгами шевели, если они у тебя имеются. В России ни одна кампания не делается, не имея под собой материальной заинтересованности, как у тебя из трусов не вытащить резинку, балда!