Художники распишут 10 объектов на фестивале «Голос улиц» в Иркутске

С 21 по 31 августа в Иркутске пройдет пятый фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Более 25 художников со всей России, от Владивостока до Калининграда, окрасят город новыми красками, создавая не только муралы, но и обмениваясь опытом с местными талантами.