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Сдать оружие предложили мобилизованным приморцам

Сдать оружие предложили мобилизованным приморцам

Граждане Приморского края, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут сдать принадлежащее им гражданское оружие на временное хранение в отделения полиции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.

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