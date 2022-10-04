Сдать оружие предложили мобилизованным приморцам

Граждане Приморского края, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут сдать принадлежащее им гражданское оружие на временное хранение в отделения полиции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
Граждане Приморского края, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут сдать принадлежащее им гражданское оружие на временное хранение в отделения полиции, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство Приморского края.
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