Открыт набор в Детский центр народного искусства. На прослушивания приглашают ребят от 2,5 до 14 лет.
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Открыт набор в Детский центр народного искусства. На прослушивания приглашают ребят от 2,5 до 14 лет.
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