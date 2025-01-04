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На вооружении Нацгвардии Украины замечен британский лёгкий разведывательный танк

На вооружении Нацгвардии Украины замечен британский лёгкий разведывательный танк FV101 Scorpion На вооружении 1-й БрОН Нацгвардии Украины замечен британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion.

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