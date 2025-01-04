На вооружении Нацгвардии Украины замечен британский лёгкий разведывательный танк FV101 Scorpion На вооружении 1-й БрОН Нацгвардии Украины замечен британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На вооружении Нацгвардии Украины замечен британский лёгкий разведывательный танк FV101 Scorpion На вооружении 1-й БрОН Нацгвардии Украины замечен британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion.
Свежие комментарии