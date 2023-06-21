Театр абсурда

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  • Андрей
    Уровень его - требовать снаряды и ругаться матом и расхваливать Вагнер .В остальном он далеко не копенгаген.Без названия
  • Леонид Руси
    Это ещё не люди, а шмакадявки, решившие, что можно орать на заслуженных героев... Этих насекомых гнать поганой тряпко...В ДНР теперь могу...
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    Военному коменданту Мариуполя да и других прифронтовых  городах надо бы создать группы спецпатруля, в обязанность кот...В ДНР теперь могу...

Daily Mail, Великобритания. Британцы об отношении украинцев к русскому языку: только скулить умеют

Daily Mail, Великобритания. Британцы об отношении украинцев к русскому языку: только скулить умеют

Украинцы назвали неуместным изучение русского языка в британских школах, пишет Daily Mail. По мнению читателей издания, дети беженцев не только занимают места детей местных жителей в образовательных учреждениях, но и вечно чем-то недовольны.

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