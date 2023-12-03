Генсек НАТО Столтенберг: следует подготовиться к плохим новостям с Украины Ситуация на Украине критическая, следует ждать «плохих новостей» оттуда, заявил генсек НАТО Столтенберг.
Генсек НАТО призывает готовиться к «плохим новостям» с Украины
Комментарии
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Александр Терехов
Вы че? Они всю свою историю жили за счет конфликтов. Это их "норма", их физиология, анатомия и психология. Это все равно что заставить вас уйти в лес в стаю волков и там жить. Только уничтожение как вида эту амеропакость или настолько обезвредить чтобы даже голос повысить не могли. ГЫ!!!! Амеры? Взяться за ум? ГЫ!!!!
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6 час.
Леонид Попивняк
....недогосударство окраина ждет полная и безоговорочная капитуляция......
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2 час.
Ирина Черных
То есть, Вы хотите сказать, что ума у англосаксов нет. ХА!
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2 час.
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