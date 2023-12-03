Генсек НАТО призывает готовиться к «плохим новостям» с Украины

Александр Терехов

Вы че? Они всю свою историю жили за счет конфликтов. Это их "норма", их физиология, анатомия и психология. Это все равно что заставить вас уйти в лес в стаю волков и там жить. Только уничтожение как вида эту амеропакость или настолько обезвредить чтобы даже голос повысить не могли. ГЫ!!!! Амеры? Взяться за ум? ГЫ!!!!