В Татарстане водитель кроссовера погиб после столкновения с грузовиком и легковушкой

Накануне в Альметьевском районе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали «Татар-информу» очевидцы произошедшего, авария произошла накануне вечером на 209-м километре трассы Казань – Оренбург.
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