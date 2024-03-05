АдГ потребует от Шольца отставки Писториуса из-за утечки беседы военных

«Альтернатива для Германии» потребует от руководителя правительства ФРГ Олафа Шольца уволить главу оборонного ведомства Бориуса Писториуса из-за утечки беседы немецких военнослужащих об ударах по Крымскому мосту.
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