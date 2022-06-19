Александр Бурков и Владимир Варнавский поздравили омских медработников с профессиональным праздником

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. С поздравлениями к работникам системы здравоохранения обратились Губернатор Омской области Александр Бурков и Председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский.
В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. С поздравлениями к работникам системы здравоохранения обратились Губернатор Омской области Александр Бурков и Председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский.
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