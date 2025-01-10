АвтоВАЗ в 2024 году провалил план продаж по Lada Largus

АвтоВАЗ не смог выполнить планы по продажам Lada Largus в 2024 году. По информации Телеграм-канала «Русский автомобиль», ссылающегося на «Автостат-инфо», в этом году было зарегистрировано 19 124 автомобиля Lada Largus: 4 969 фургонов и 14 155 универсалов.