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АвтоВАЗ в 2024 году провалил план продаж по Lada Largus

АвтоВАЗ не смог выполнить планы по продажам Lada Largus в 2024 году. По информации Телеграм-канала «Русский автомобиль», ссылающегося на «Автостат-инфо», в этом году было зарегистрировано 19 124 автомобиля Lada Largus: 4 969 фургонов и 14 155 универсалов.

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