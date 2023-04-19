Владимир Корнилов: В Британии уже паранойя высшего уровня

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста, политолога Владимира Корнилова: Вот это конспирология! The Times сегодня публикует на разворот «расследование» по поводу того, что владелец популярного британского приложения доставки еды «получает приказы из Пекина»!!! И в этой связи газета делает вывод, что с помощью данного приложения китайцы следят за британцами и даже создают внутри Британии… «секретные полицейские участки Китая»! Паранойя высшего уровня! Эта запись также доступна в Telegram автора.