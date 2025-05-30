Поехал служить на «Гелендвагене»

Приехал красиво — на черном Mercedes-Benz G-класса. В сопровождении музыки из сериала «Солдаты» артист дал интервью прессе и подчеркнул, что от службы ждет «новых навыков и знакомства с интересными людьми».
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