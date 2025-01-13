Выступающих в зоне СВО артистов предложили сделать главными звездами эстрады

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. По мнению актера, заслуженного артиста РФ Алексея Огурцова, российские телеканалы и радиостанции должны выделять столько же эфирного времени для артистов-волонтеров, которые активно выступают в зоне СВО, сколько и для популярных эстрадных исполнителей.