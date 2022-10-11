Заноза
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Заноза

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  • Владимир
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НАТОвских марионеток одолеем!

НАТОвских марионеток одолеем!

Наполеон Карлович Бонапарт отметил: ни один план сражения не переживет столкновение с противником. Карл Филипп Готтлиб Фридрих-Габриэлевич фон Клаузевиц объяснил: у противника тоже есть план и они взаимно ломаются.

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