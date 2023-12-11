ММК соберет прокатчиков со всей страны

Прокатчики страны обменяются опытом в Магнитке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 11 декабря, на базе ММК стартует первый этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа.