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ММК соберет прокатчиков со всей страны

ММК соберет прокатчиков со всей страны

Прокатчики страны обменяются опытом в Магнитке. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 11 декабря, на базе ММК стартует первый этап межзаводской школы по обмену опытом руководителей и специалистов по производству горячекатаного листа.

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