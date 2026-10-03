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Мировое обозрение

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Деньги исчезают на Украине, как вода в пустыне

Деньги исчезают на Украине, как вода в пустыне

Главное в тезисах: Дефицит на грани обвала: Киев заявляет о нехватке 27 млрд долларов на оборонные расходы до конца года, из которых 15 млрд до сих пор не имеют подтверждённого источника финансирования.

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