Деньги исчезают на Украине, как вода в пустыне

Главное в тезисах: Дефицит на грани обвала: Киев заявляет о нехватке 27 млрд долларов на оборонные расходы до конца года, из которых 15 млрд до сих пор не имеют подтверждённого источника финансирования.
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