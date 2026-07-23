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Вот история

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Как я превратила хаос внешней среды в карту роста бизнеса с помощью PEST-анализа

Как я превратила хаос внешней среды в карту роста бизнеса с помощью PEST-анализа

Долгое время я воспринимала внешнюю среду своего дела как нечто аморфное и непредсказуемое. Знаете это чувство, когда вроде бы всё делаешь правильно, но рынок вдруг разворачивается, и ты не понимаешь, откуда подул ветер перемен? Интуиция — прекрасный советчик, но полагаться только на неё, планируя развитие на годы вперёд, оказалось слишком рискованно.

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