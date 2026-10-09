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Сноб

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мс улыбочка — об альбоме FEEL CONCRETE, работе на лейбле «Смешариков» и снах о Гоше Куценко

мс улыбочка — об альбоме FEEL CONCRETE, работе на лейбле «Смешариков» и снах о Гоше Куценко

Вероника Стеклова рассказала «Снобу», как записывала альбом в год судов, арестованных счетов и переезда, зачем ей понадобились вальсы и звуковые пейзажи и почему название пластинки она поначалу прочитала как «бетонная музыка».

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