мс улыбочка — об альбоме FEEL CONCRETE, работе на лейбле «Смешариков» и снах о Гоше Куценко

Вероника Стеклова рассказала «Снобу», как записывала альбом в год судов, арестованных счетов и переезда, зачем ей понадобились вальсы и звуковые пейзажи и почему название пластинки она поначалу прочитала как «бетонная музыка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Суд в США снял об...
- LD Путин обязал влад...
- Россия введёт виз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым