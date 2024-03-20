Николай Азаров: Прогноз на будущее: гражданская война в Молдове?

Насколько высокий риск что в Молдове полыхнет гражданская война и появится еще одна горячая точка на карте? Не думаю, что киевский режим при таком положении дел на линии боевого соприкосновения, решит добавить себе еще одну головную боль.
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