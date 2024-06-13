НСА и Минсельхоз Ростовской области обсудили урегулирование убытков от ЧС в связи с заморозками

Национальный союз страховщиков и Минсельхоз Ростовской области 11 июня провели совещание со страховыми компаниями-членами НСА и представителями районных органов управления АПК по урегулированию убытков от чрезвычайной ситуации, вызванной заморозками в первой половине мая.