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Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний.

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну вот опять старая песня.  У КНДР по договорам обязанности есть, а как насчёт обязанностей по отношению к КНДР?  Их как то забывают выполнять западные стороны, да и МАГАТЭ с ООН стараются об этой части договоров не вспоминать, видимо из скромности...
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