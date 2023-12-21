Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

Alex Nемо

Ну вот опять старая песня. У КНДР по договорам обязанности есть, а как насчёт обязанностей по отношению к КНДР? Их как то забывают выполнять западные стороны, да и МАГАТЭ с ООН стараются об этой части договоров не вспоминать, видимо из скромности...