Глава МАГАТЭ призвал КНДР разрешить инспекторам проверить реактор в Йонбене

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал КНДР разрешить агентству направить в страну инспекторов для проверки легководного реактора (LWR) в Йонбене, в теории способного производить плутоний.
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