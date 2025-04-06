Пети о «Ливерпуле»: «Если Салах и Трент уходят, вся эта химия пойдет прахом. Последствия потери этих парней будут огромными»

– Кого «Ливерпулю» следует подписать в качестве замены Александер-Арнолду и к чему приведет его решение подписать контракт с «Реалом»? – Вопрос не только в том, кого «Ливерпуль» собирается подписать на замену Александер-Арнолду, они сталкиваются с перспективой потери всего своего правого фланга.