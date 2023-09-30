Следующую пятилетку Иран будет строить дороги в Среднюю Азию

Пятилетний комплексный план по расширению транспортных и транзитных связей Ирана со Средней Азией, а также странами Персидского залива и Оманского моря готовит министерство транспорта и городского развития Ирана, заявил заместитель министра транспорта Шахрияр Афандизаде, 29 сентября сообщило издание Tehran Times.