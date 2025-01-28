Первый этап Кубка АМА «Снежная битва» прошел в Можайске

Новый автодром «Алискино Мотоспорт Арена» принял первый этап Кубка АМА «Снежная битва». Турнир объединил ралли-рейды и кросс, о чем рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
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