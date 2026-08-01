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Царьград

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Пермячку арестовали за уклонение от принудительных работ после кражи

Пермячку арестовали за уклонение от принудительных работ после кражи

Орджоникидзевским районным судом города Перми рассмотрено представление заместителя начальника филиала по Орджоникидзевскому району города Перми уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.

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