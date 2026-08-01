Пермячку арестовали за уклонение от принудительных работ после кражи

Орджоникидзевским районным судом города Перми рассмотрено представление заместителя начальника филиала по Орджоникидзевскому району города Перми уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Пермскому краю.
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