Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

валерий скворцов

Татьяна Браун

УХ как хочется некоторым шавкам укусить что-нибудь, с любого бока. И очень любят эти шавочки кивать на США и Европу: ах-ах, там наследники, там получают бешеные пенсии.... Только забывают, что "там" гос. пенсии далеко не шикарные. И граждане чуть ли не с пеленок ищут способы обеспечить себе старость. САМИ ищут. И это деньги личные, поэтому и идут по наследству. А у нас разве граждане лично перечисляют взносы? Нет, это делает работодатель. И несмотря на то, что это деньги не личные-накопительная часть пенсии наследуется. Причем независимо, из гос. ПФ или из негосударственного.=== Так что хотите получить наследство-копите на него.===P.S: предвижу кучу камней в свою сторону, в том числе и от всяческих хамов. Но отвечать не буду. У меня есть право иметь собственное мнение.