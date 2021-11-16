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Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

Что общего между ПФР и МММ, объясняют эксперты

автор - Патриот России Фото из открытых источников   Здравствуйте уважаемые читатели.

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Комментарии
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Валерий Антохин
долги переходят а пенсии нет почему ворует пирамида П Ф Р
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1 час.
Геннадий Хрипунов
Надо просто уничтожить ПФР, так как эта организация воров которая создана для ограбления народа и присвоении себе этих денег, чтобы строить себе дворцы и яхты, а также обучать своих детей за границей в англосаксонии и пидористических странах под руководством фашистов пиндосии, которые потом должны уничтожить не только народ, но и Россию в целом.
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30 мин.
валерий скворцов
Татьяна Браун
УХ как хочется некоторым шавкам укусить что-нибудь, с любого бока. И очень любят эти шавочки кивать на США и Европу: ах-ах, там наследники, там получают бешеные пенсии.... Только забывают, что "там" гос. пенсии далеко не шикарные. И граждане чуть ли не с пеленок ищут способы обеспечить себе старость. САМИ ищут. И это деньги личные, поэтому и идут по наследству. А у нас разве граждане лично перечисляют взносы? Нет, это делает работодатель. И несмотря на то, что это деньги не личные-накопительная часть пенсии наследуется. Причем независимо, из гос. ПФ или из негосударственного.=== Так что хотите получить наследство-копите на него.===P.S: предвижу кучу камней в свою сторону, в том числе и от всяческих хамов. Но отвечать не буду. У меня есть право иметь собственное мнение.
Правильно-перечисляет работодатель. Но где эти деньги? У того кто сидит в этом пенсионном фонде.
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27 мин.

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