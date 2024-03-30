Зрители благотворительной премии «Новое Радио AWARDS» собрали больше 14 миллионов рублей для Фонда Хабенского

На днях состоялась благотворительная премия «Новое Радио AWARDS», гостями которой стали такие артисты, как Баста, Клава Кока, Сергей Лазарев, Artik&Asti, ST, Niletto, Люся Чеботина, Мот, Мари Краймбрери и многие другие.