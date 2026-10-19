Отопительный сезон стартует 24 октября — об этом сообщил губернатор на заседании правительства.Старт отопительного сезона назначен на 24 октября Несмотря на то, что погода портится, следующая неделя ожидается тёплой.
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