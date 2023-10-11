Обзор: «Юлия Савичева – о жизни после ухода от Фадеева, предательстве и замершей беременности»

2023, Fametime TV Оценка: 7 из 10. Увидев кадры с гуляющими по парку Юлией Савичевой и Лаурой Джугелия, я подумал: «Не могла же Савичева пустить съёмочную группу к себе на дачу или устроить для них рум-тур».