Обзор: «Юлия Савичева – о жизни после ухода от Фадеева, предательстве и замершей беременности»

2023, Fametime TV Оценка: 7 из 10. Увидев кадры с гуляющими по парку Юлией Савичевой и Лаурой Джугелия, я подумал: «Не могла же Савичева пустить съёмочную группу к себе на дачу или устроить для них рум-тур».
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