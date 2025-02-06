Защита интеллектуальных прав в цифровую эпоху

А вы знаете, что можно купить поисковые слова в Гугле или Яндексе и, к примеру, по запросу «Иванов и партнеры» будет появляться сайт конкурирующей фирмы «Кто-то там ещё и партнеры»? Это сильно неэтично, и только немного противозаконно.