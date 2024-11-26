Две пенсии и доплата – кому ждать выплат перед Новым годом-2025

С 1 января 2025 года пенсии поднимут российским пенсионерам. Размер индексации составит 7,3%. При этом россиянам, получающим пенсию в первых числах месяца, перечислят её уже в декабре, если дни выплаты выпадут на праздники.
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