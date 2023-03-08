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В Госдуме предложили освободить от уплаты налога владельцев электромобилей

В Госдуме предложили освободить от уплаты налога владельцев электромобилей

Депутаты Государственной думы от фракции "Новые люди" выступили с предложением по поводу того, чтобы освободить от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей с целью стимуляции перехода граждан страны на экологичные средства передвижения.

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