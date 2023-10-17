Израиль ударил по банку, который использовался для финансирования ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 17 октября атаковала территорию сектора Газа. Под удар попали несколько военных объектов, которые принадлежат движениям ХАМАС и «Джихад», сообщается в официальном Telegram-канале армии.
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