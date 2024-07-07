Землетрясение в Сочи: что известно к этому часу Сегодня в 8:09 на территории Лазаревского района немного трясло.
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Землетрясение в Сочи: что известно к этому часу Сегодня в 8:09 на территории Лазаревского района немного трясло.