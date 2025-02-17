Семенов о своей песне «Мы не оставим города свои»: непредсказуемая судьба и пророческие слова Юлия ЧелкановаТрагические события августа 2008 года в Южной Осетии стали ярким напоминанием о хрупкости мира и безопасности.
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