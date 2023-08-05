Орловские приставы заявили о рекордных взысканиях задолженности по алиментам

Сергей Терентьев

Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 425 «Об отдельных должностях в Федеральной службе судебных приставов» (в ред. от 26.12.2022) Читай указ там есть все два человека, а остальные сотрудники исключены из реестра сотрудников ФССП, а раз исключены это означает что они мошенники и преступники действующий под видом ФССП. Или это колониальные войска выше Президента В.В. Путина и его указы на них не могут распространяется, тогда кто же хозяин этого ЧОП "ФССП"? Если сам президент РФ им не хозяин и ничего не может сделать с этим?