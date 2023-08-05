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Орловские приставы заявили о рекордных взысканиях задолженности по алиментам

Орловские приставы заявили о рекордных взысканиях задолженности по алиментам

За первое полугодие 2023 года орловские судебные приставы взыскали почти 177 млн рублей задолженности по алиментам.

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Комментарии
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Сергей Терентьев
Указ Президента Российской Федерации от 05.07.2022 № 425 «Об отдельных должностях в Федеральной службе судебных приставов» (в ред. от 26.12.2022)  Читай указ там есть все два человека, а остальные сотрудники исключены из реестра сотрудников ФССП, а раз исключены это означает что они мошенники и преступники действующий под видом ФССП. Или это колониальные войска выше Президента В.В. Путина и его указы на них не могут распространяется, тогда кто же хозяин этого ЧОП &quot;ФССП&quot;? Если сам  президент РФ им не хозяин и ничего не может  сделать с этим?
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12 час.
Сергей Терентьев
Так же в Архивном хозяйстве Российской Федерации (Росархив) был запрос на Федеральный закон &quot;О мировых судьях в Российской Федерации&quot; от 17.12.1998 N 188-ФЗ от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ. Ответ был такой этого закона в Росархиве - Нет.  Раз нет, то кто же нас тогда грабит, если нет Федерального закона о мировых судьях? А это означает никто не принимал этого закона раз его нет даже в архиве!
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12 час.

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